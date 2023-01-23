"Учиться на другом языке - реально!": Как студентка из России получила диплом в Англии

25 января в России традиционно отмечают День студента. Все мы помним эти бессонные ночи перед экзаменом и активную студенческую жизнь. Мы не понимали, как все успеть, но при этом успевали, и сессию сдать, и на вечеринку сходить, и в активе университета поучаствовать. Все это было в самой яркий период жизни каждого из нас, а именно в студенческие годы. Большинство людей вспоминают то время с ностальгией. И пусть порой нам приходилось сложно, зато сколько воспоминаний. А некоторые и вовсе тогда решались на новую, взрослую, самостоятельную жизнь вдали от дома, в другом городе или вообще в другой стране.

"Так появилась мечта - получить образование заграницей"

Одной из таких людей стала Регина Назарова. Свой образовательный путь она начала в университете Сассекса в Англии в маленьком городе Брайтон. Там она отучилась 4 года по направлению международные отношения. А после она окончила МГИМО, где получила диплом магистра по направлению политология. Но на этом она не остановилась. Сейчас она учится в аспирантуре СПбГУ по специальности международные отношения и мировая политика.

"Я изучаю публичную дипломатию в России. В следующем году планирую защитить кандидатскую. По праву могу назвать себя вечным студентом, ведь учусь всю свою жизнь и пока не планирую останавливаться", - рассказала она.

По словам Регины желание получить образование за границей не возникло из ниоткуда. Уже с детства ей было интересно то, как люди живут в разных уголках мира, как они мыслят, чем их культура и традиции отличаются от наших. А в школе появился огромный интерес к изучению иностранных языков, и уже к 14 годам Регина сдала несколько международных экзаменов и свободно разговаривала на английском языке.

"Однажды для того, чтобы закрепить разговорные навыки английского, моя учительница порекомендовала мне съездить в летнюю школу в Шотландию. Уже сейчас я понимаю, что это было судьбоносное решение. Должна сказать, что три недели проведённые в исключительно в англоязычной среде колоссально продвинули мои знания в английском, а также раз и навсегда влюбили меня в эту страну. Именно там я поняла, что учиться на другом языке реально и очень интересно! Так появилась мечта – получить образование заграницей", - поделилась Регина Назарова.

Существует много фирм, которые помогает с поступлением за границей. Услугой одной из таких воспользовались Регина и ее родители. Они отправились в тур по университетам, в ходе которой потенциальные студенты знакомятся с университетами, ректорами и профессорами.

"Пользу от этой поездки невозможно переоценить. Именно в ходе этого путешествия я впервые побывала в своем будущем университете и поняла, как сильно мне там понравилось! Оставалось дело за малым. Успешно сдать все экзамены, собрать все документы, вовремя подать документы в вузы и получить визу", - отметила она.

Что необходимо для поступления

Как отметила Регина, вузы Великобритании очень скрупулезно относятся к выбору студентов. Первое на что они смотрят это оценки в аттестате. Второе, знание английского языка. И последнее это ваша личная характеристика, которая может стать решающей в решении вуза относительно вас.

Еще один аспект пугающий людей и отбивающий все желание поступать в университет в другой стране - это финансовый. Учеба в Великобритании стоит немалых денег. Не говоря уже о стоимости аренды жилья или общежития. Как рассказала нам Регина Назарова, в наше время существует полно различных программ, конкурсов и грантов. Поэтому не стоит относится к этому, как к чему-то невозможному. Ежегодно большое количество студентов из России и стран Европы получают гранты, которые оплачивают им, либо частично, либо полностью учебу и проживание в Великобритании.

"В свое время мне, к сожалению, не удалось получить грант полностью покрывающий мои расходы во время учёбы. Однако, в то время таких возможностей было значительно меньше чем сейчас! Мне несколько раз удавалось получить частичные гранты за отличную учебу, что очень помогало! В связи с тем, что жизнь и учёба заграницей – дело довольно дорогое, в течение всего периода обучения у меня была так называемая part-time job или подработка, как и у большинства студентов! Именно благодаря таким подработкам студенты зарабатывают себе на карманные расходы и частично покрывают стоимость проживания или учебы на кампусе. Мне посчастливилось работать в потрясающем аутентичном английском пабе барменом! С тех времён я прекрасно разбираюсь в во всех видах пива и специфике английской кухни, с легкостью определю эль от лагера и с удовольствием расскажу, почему английский биттер лучше берлинского", - рассказала Регина Назарова.

Отличия систем образования

Регина, как никто другой знает, что такое образование в России и в Англии. Она подметила, что во многом отличается учебный подход. В Великобритании студент во многом обезличен. В то время как у нас система учит студентов выстраивать межличностные отношения не только в коллективе, но и с преподавательским составом.

"Именно в институте мы учимся решать первые казалось бы проблемы, мы учимся справляться со стрессом на экзаменах, мы учимся выстаивать диалог с различными людьми и с разными характерами. И это такие навыки, которые могут пригодиться на протяжении всей жизни. В Великобритании этого не предусматривают", - рассказала она.

Также в вузах Великобритании система образования заточена на максимально объективную оценку студентов. Все проверочные работы всегда сдаются не под именем, а под номером. Для того, чтобы проверяющий не смог предвзято отнестись к работе студента.

Очень строгое отношение к процессу сдачи экзаменов, исследовательских работ и статей, а также к списыванию, заимствованию из интернета или книги. Как сообщила Регина, любые действия такого характера очень сильно караются, вплоть до отчисление или лишения визы.

"В пример хочу привести историю своего знакомого. На первом курсе со мной учился молодой человек из Нигерии. Он, как и я, сдавал экзамены и писал курсовые работы. Однажды ему поставили незачёт и вместо того, чтобы взять себя в руки, все выучить и пересдать, он решил предложить взятку учителю. На следующий же день пришла миграционная полиция, попросила его собрать вещи, лишила его визы и отправила домой без возможности возвратиться в Великобританию. Вот такие строгие меры во всех вузах Англии", - поделилась с нами Регина.

Также большое количество времени в Английской системе образования отдается индивидуальной работе студента над своими проектами и исследовательскими работами. Они считают, что раз человек выбрал вуз и пришел по собственному желанию именно на этот курс и факультет, значит он сам заинтересован в изучении предмета. А следовательно он должен уделять время и силы на это.

Еще одна отличительная черта английского образования - это узконаправленность. Там вы не встретите лишних предметов или дополнительных занятий, которые не относятся к специальности.

"В английском образовании на этапе бакалавра не предусмотрены, например, занятия физкультурой. Если вы заинтересованы, поддерживать свою физическую форму , вы можете пойти бегать по парку или записаться в спортзал, но заставлять вас не будут сдавать нормативы на оценку", - подметила Регина Назарова.

По опыту Регина считает, что плюсы и минусы есть и там, и здесь у нас. Их образование очень систематичное. В большей степени дисциплинирует студентов, учит тому, как планировать свою жизнь наперед. Наше образование нас закаляет и учит нас жизни, воспитывает в нас коммуникативные навыки общения, которые пригодятся при построении карьеры и личной жизни.

Как сказала Регина, многие ошибочно думают, что учиться заграницей это что-то абсолютно недостижимое, сложное и дорогое. Конечно легко, без усилий и вложений ничего не получится, но это не невозможно.