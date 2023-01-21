Ученый в Казани предсказал гибель всего живого на Земле за 2 минуты: катастрофа возможна при одном условии

Руководитель астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов института физики КФУ Юрий Нефедьев в Казани сообщил, что все живое на Земле может погибнуть буквально за 2 минуты. Такое случится, если массивная звезда взорвется рядом с Солнцем, а гамма-всплеск, двигаясь со скоростью света, достигнет нашей планеты.

"Пока астрономы не наблюдают большого количества таких звезд в окрестностях Солнца, которые в своей эволюции подошли к такому пределу, что могут взорваться, превратившись в сверхновую", — заверил ученый, его цитирует "Реальное время".

Он напомнил, что за историю существования Вселенной произошло огромное количество вспышек сверхновых. По его словам, они являются причиной зарождения углеродных форм жизни, пишет медиапортал КФУ.