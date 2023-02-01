Ученый рассказал, каких сюрпризов ждать от погоды в Татарстане в феврале 2023

Доцент Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев в интервью Inkazan рассказал, чего ждать от погоды в Татарстане в феврале 2023 года.

Февраль, по словам эксперта, в Татарстане прогнозируется близким к климатической норме по температурным значениям и осадкам. Климатическая норма февраля по температуре -9,7 градусов, по осадкам - 37 мм.

В первой декаде последнего месяца зимы будет довольно тепло. Столбик термометра будет подниматься выше положенной климатической нормы на 4 градуса.

"В среднем температура февраля в районе -11 градусов. Таким образом, следует ожидать, что температура будет около -8…-7 градусов", — пояснил Аухадеев.

По словам Аухадеева, стоит настроиться на относительно теплую погоду без неприятныъ сюрпризов, которыми татарстанцев щедро одаривала природа в декабре и январе.

