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Ученый-метеоролог предсказал погоду в июле в Казани

С начала июля в Казани ожидается повышение темп...

culture.ru

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С начала июля в Казани ожидается повышение температуры. К столице Татарстана приближается антициклон, сообщил в интервью «Татар-информ» профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Характер погоды в июле зависит от циркуляции воздушных масс. Если будет блокирующий антициклон, то установится жаркая погода, и температура превысит климатическую норму. В случае влияния Северной Атлантики приходят атмосферные фронты, сопровождающиеся ливнями, грозами, перепадами температуры и давления», — отметил ученый.

По словам Переведенцева, погода в Казани сейчас нестабильна из-за циклонов. «Нам повезло, так как на северо-западе происходят более сильные явления, такие как грозы, ураганы и град, а на нашу территорию циклоны приходят уже ослабленные», — добавил он.

Учёный также отметил, что июль традиционно является самым жарким месяцем года. В Казани температура в этом месяце обычно составляет около 21 градуса, а осадки достигают более 60 мм.

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