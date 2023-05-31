Ученый КФУ озвучила самый чистый водоем для купания в Казани

Глава кафедры природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова проинформировала, как обстоят дела с чистотой водоемов в Казани. По словам специалиста, лучше отдыхать на волжских пляжах, а на замкнутые водоемы не ходить. Самым чистым Казани Нафиса назвала озеро Изумрудное.

По словам профессора, достаточно чистый и "Локомотив".

"Надо понимать, что, например, волжские пляжи — это большие пространства, здесь качество воды всегда бывает лучше, чем на небольших замкнутых водоемах", — объяснила Мингазова.

Следует купаться с осторожностью в Озере Большом Лебяжьем, считает Мингазова, поскольку это искусственный объект, в котором не сложилась устойчивая экосистема. Нельзя допускать попадания воды в рот.

Также отдыхающим профессор дала совет: воду оценивать надо перед купанием визуально - если она мутная и зеленая, в ней видны примеси, пена, не стоит купаться.