Новости Казани
· Служба новостей

Ученый КФУ назвала самый чистый водоем для купания и отдыха в Казани

Ученый КФУ озвучила самый чистый водоем для купания в Казани
Ученый КФУ назвала самый чистый водоем для купания и отдыха в Казани

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Глава кафедры природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова проинформировала, как обстоят дела с чистотой водоемов в Казани. По словам специалиста, лучше отдыхать на волжских пляжах, а на замкнутые водоемы не ходить. Самым чистым Казани Нафиса назвала озеро Изумрудное.

По словам профессора, достаточно чистый и "Локомотив".

"Надо понимать, что, например, волжские пляжи — это большие пространства, здесь качество воды всегда бывает лучше, чем на небольших замкнутых водоемах", — объяснила Мингазова.

Следует купаться с осторожностью в Озере Большом Лебяжьем, считает Мингазова, поскольку это искусственный объект, в котором не сложилась устойчивая экосистема. Нельзя допускать попадания воды в рот.

Также отдыхающим профессор дала совет: воду оценивать надо перед купанием визуально - если она мутная и зеленая, в ней видны примеси, пена, не стоит купаться.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"Это ненормально и опасно для людей!": Роман Вильфанд предупредил Татарстан об опасных "аномальных волнах" с 31 мая

Гид по скидкам Казани

день назад

Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани

как от тараканов заделать вентиляцию

Новости Казани

день назад

В Казани судят бывшего начальника колонии, который заставлял зэков по ночам собирать пазлы

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

покраска авто стоимость в Краснодаре

Новости Казани

день назад

Стало известно, как в Казани работодатели поступают с сотрудниками, которые грозят уволиться

Новости Казани

23 часа назад

В Казани в кровавой разборке был убит известный остеопат Расул Буранов

Новости Казани

день назад

В Казани бизнесмен незаконно получил часть озера Кабан

Новости Казани

23 часа назад

Генерал-майор ФСБ призвал Казань быть готовой к ударам украинских БПЛА

Новости Казани

день назад

В Татарстане задержана глава ТатНИИ агрохимии и почвоведения Елена Прищепенко
Лонгриды
18 часов назад

Сценаристы Илья Петрухин и Олег Гольдфайн: «Наша героиня — это Данила Багров в женском обличье»

Сценаристы Илья Петрухин и Олег Гольдфайн: «Наша героиня — это Данила Багров в женском обличье»

Новости Казани

48 минут назад

В Казани запустят специальные автобусы на кладбища в родительскую субботу

Интересное в Казани

день назад

Казань приняла делегацию российских застройщиков

Новости Казани

53 минуты назад

Казанский поселок останется без воды из-за реконструкции Горьковского шоссе

Новости Казани

час назад

Ученый КФУ назвала самый чистый водоем для купания и отдыха в Казани
Миндортранс Татарстана хочет сделать Вознесенский тракт платным из-за дефицита бюджета
Новости Казани
день назад

Миндортранс Татарстана хочет сделать Вознесенский тракт платным из-за дефицита бюджета

Новости Казани

час назад

В Казани 4 июня из-за полумарафона ограничат движение по нескольким улицам

Новости Казани

час назад

Татарстану в этом году могут простить 7 миллиардов рублей бюджетных долгов

Новости Казани

6 часов назад

В Татарстане из-за газового баллона взорвался дом
Призы на 1 500 000 рублей: казанцам раздают айфоны и макбуки за заказ продуктов
Интересное в Казани
6 дней назад

Призы на 1 500 000 рублей: казанцам раздают айфоны и макбуки за заказ продуктов