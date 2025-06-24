Участники VKFest смогут сдать нормы ГТО прямо на фестивале

29 июня в Казани, возле центра семьи «Казан», состоится музыкально-развлекательный фестиваль VKFest, в рамках которого впервые будет работать спортивная зона Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РТ.

На фестивальной территории все желающие смогут пройти тестирование на выполнение нормативов ГТО, испытать свои физические способности в разных дисциплинах и узнать о требованиях комплекса для разных возрастных групп. Для тех, кто захочет официально сдать нормативы, понадобится медицинская справка. Остальным предложат записаться на тестирование в удобное время.

Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на популяризацию регулярных занятий физкультурой и спортом среди граждан.

VKFest – это крупный музыкально-развлекательный фестиваль, который ежегодно проходит в крупных городах России. В этом году он впервые состоится в Казани, где для жителей и гостей города подготовлены выступления популярных исполнителей, блогеров, лекции, мастер-классы и различные конкурсы для всей семьи.

Источник: tatar-inform.ru