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Участник "Битвы экстрасенсов", ясновидящий из Казани рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Участник "Битвы экстрасенсов", ясновидящий из Казани рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Фото: bitva-ehkstrasensov.ru

Казанский ясновидящий и участник шоу "Битва экстрасенсов" Анатолий Емельянов рассказал, когда закончится конфликт на Украине, а также предупредил о новой пандемии, которая ждет человечество, пишет KazanFirst.

По мнению ясновидящего, конфликт обострится весной и летом, а мирных переговоров в 2023 году не будет.

"Любые конфликты всегда заканчиваются переговорами, но это произойдет не раньше 2025 года", – утверждает Емельянов.

Также, он утверждает, что Джо Байден не доживет до конца второго срока, а вот Александр Лукашенко может уйти с поста президента Беларуси. Емельяненко предрек, что конфликт между Азербайджаном с Арменией продлится гораздо дольше.

"Будет большой конфликт между Тайванем и Китаем", – сказал экстрасенс.

По словам ясновидящего, коронавирус не уйдет, но приобретет новый вид, а также людям грозит новая эпидемия, которая придет из Африки или Азии.

Неутешительный прогноз он дал и жителям России. Как утверждает ясновидящий, цены и тарифы в стране продолжат расти.

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