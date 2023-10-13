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Участие будет бесплатным: в Казани в экстрим-парке «УРАМ» пройдут мастер-классы

Жители Казани могут принять участие в бесплатных мастер-классах экстрим-парка «УРАМ»
Участие будет бесплатным: в Казани в экстрим-парке «УРАМ» пройдут мастер-классы

Дарья Порсева

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Проект развития уличных культур был запущен в экстрим-парке «УРАМ». Он объединит образовательную программу по экстремальным видам спорта, музыке, танцам и визуальному творчеству. Всего с октября по декабрь пройдет 24 бесплатных мастер-класса для детей и подростков в возрасте от шести до двадцати лет.

Занятия будут проходить по трекам «Танцы», «Музыка», «Творчество» и «Экстремальный спорт». Проведут их тренеры экстрим-парка, у которых большой опыт не только катания, но и преподавания.

Итогом мастер-классов станет финальный фестиваль, во время которого молодые представители индустрии экстрим-спорта смогут самореализоваться. Принять участие в событии может любой желающий. Мастер-классы будут проводить бесплатно. Для участия необходима только регистрация. Ссылки на все мастер-классы будут анонсироваться в соцсетях экстрим-парка.

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