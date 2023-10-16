Убойная сила до 28 метров в секунду: в Татарстане ожидается штормовой ветер 17 октября

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемого сильного ветра, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Ухудшения погоды ждут в ночь на 17 октября, а также днем и вечером 17 октября. Порывы ветра могут достичь 25-28 метров в секунду.

В республиканском управлении МЧС пояснили, что владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на воду. Водителям не стоит отправляться в дальний путь, а всем участникам дорожного движения следует быть предельно осторожными.