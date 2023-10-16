Убийца из Перу попытался скрываться от родного правосудия в Казани

В Казани полицейские задержали гражданина Перу, который числился в международном розыске за совершение преступления у себя на родине.

Мужчина совершил убийство, а потом решил бежать из Перу в Россию вместе со всей своей семьей.

Правоохранителям стало известно, что фигурант розыска Интерпола прибудет в казанский аэропорт. Там его встретили. 35-летний мужчина задержан, решается вопрос о высылке его в Перу, где его могут уже судить по местным законам.