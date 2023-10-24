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Убийца 12 щенков под Казанью ранее был судим за побои

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Прокуроры Пестречинского района Татарстана возбудили уголовного дело о жестоком обращении с животными в отношении 47-летнего мужчины. Ранее безработный повесил 12 маленьких щенков, они скончались мучительной смертью.

Живодера задержали, он пояснил, что заботился о людях - щенки якобы могли вырасти и покусать народ.

Соседи задержанного безработного говорят, что он сильно пьет. В прокуратер отметили, что ранее фигурант был судим за нанесение побоев. Сейчас живодеру грозит до пяти лет колонии.

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