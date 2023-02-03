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У жительницы Татарстана, прилетевшей из Азии, обнаружена опасная лихорадка денге

У жительницы Татарстана, прилетевшей из Азии, обнаружена опасная лихорадка денге

Фото: sg.finance.yahoo.com

У жительницы Татарстана, которая вернулась с отдыха на Шри-Ланке, нашли лихорадку денге.

По данным республиканского Роспотребнадзора, опасную болезнь переносят комары. Сейчас их в силу погоды нет, а потому опасности распространения болезни нет.

От человека к человеку она не передается, в связи с этим ведомство какие-либо мероприятия не проводит.

Лихорадка денге - это опасная вирусная инфекция, распространенная в тропиках и субтропиках, ежегодно ей заражаются около 96 миллионов человек. Иногда она перерастает в тяжелую форму, приводящую к кровотечению, а в ряде случаев - к смерти.

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