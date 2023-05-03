У вокзала "Казань-2" на время ограничат движение из-за открытия стелы

В связи с торжественным открытием стелы "Город трудовой доблести" в Казани временно будет ограничено движение транспорта в районе вокзала Казань-2" - по улицам Декабристов и Воровского, а также на парковке у вокзала. Об этом проинформировала пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".

Ограничение вступит в силу сегодня, 3 мая с 16:30 и действовать будет до полудня 4 мая.

Стела будет открыла завтра, 4 мая. Состоится праздничная программа.

На торжественную церемонию из бюджета Казани выделили более 6 миллионов рублей.

Работы по установке стелы оценили в 130 миллионов рублей. Ее создал архитектор Денис Стритович, а изготовили на казанском ООО "Неон-Арт".

