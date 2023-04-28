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У "Татнефть Арены" выстроились колоссальные очереди за билетами на финал Кубка Гагарина

В Казани у "Татнефть Арены" выстроились колоссальные очереди за билетами на финал Кубка Гагарина
У "Татнефть Арены" выстроились колоссальные очереди за билетами на финал Кубка Гагарина

Фото: открытые источники

Огромные очереди встали у касс "Татнефть Арены" в Казани, все хотят купить билеты на финал Кубка Гагарина. Матч состоится уже сегодня.

Запредельный ажиотаж вокруг билетов на хоккей уже привел к тому, что болельщики "обрушили" сайт, и купить билеты онлайн не представляется возможным.
Очередь за билетами в кассы начали занимать с ночи.

Казанский "Ак Барс" одержал вторую победу подряд над ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. На московском льду "барсы" показали впечатляющую игру и завершили встречу со счетом 3:0.

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