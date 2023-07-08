У Речпорта в Казани произошла массовая драка: "Женщины надавали мужикам"
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В Казани минувшей ночью случилась массовая драка, сообщили в телеграм-каналах. Причем, отмечается, что драка была не совсем обычной.
"Там даже женщины надавали мужчинам тумаков", — пишут очевидцы.
Что стало причиной неравного боя, не сообщается. Участвовали в драке взрослые люди, есть предположение, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Женщины сначала пытались разнять дерущихся, но потом стали полноценными участниками конфликта. И одержали в нем верх.
"Умеют же люди отметить день семьи, любви и верности", — отметили очевидцы.