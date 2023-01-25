У Казани отберут возможность проведения Суперкубка УЕФА

Казань не сможет провести матч за Суперкубок УЕФА, который должен был состояться в столице Татарстана в этом году.

Об этом сообщает Sky News. УЕФА уже начал поиски нового места проведения турнира.

Такое решение принято из-за отстранения российских клубов и команд в связи с ситуацией на Украине. В мае 2022 года Санкт-Петербург лишился возможности провести финал Лиги чемпионов. Вместо этого решающий матч прошел в Париже.