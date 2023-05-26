Возле Казани на двух участках трассы М-7 ограничили скорость движения

Возле Казани на двух участках трассы М-7 ограничена скорость движения, об этом проинформировала пресс-служба "Волго-Вятскуправтодора".

В сообщении отмечается, что на участках М-7 с 786-го по 749-й километр, а также с 812-го по 824-й километр скорость движения для ТС составляет теперь 50 километров в час.

Мера вводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения . Водителей просят быть внимательнее на трассе в Высокогорском, Пестречинском, Зеленодольском, Елабужском, Менделеевском районах Татарстана.