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У госслужащей в Казани конфисковали Infiniti QX70, приобретенный на неподтвержденные доходы

У госслужащей в Казани конфисковали Infiniti QX70, приобретенный на неподтвержденные доходы

Фото: открытые источники

В Казани у государственной служащей прокуроры нашли дорогое авто Infiniti QX70, купленное на неподтвержденные доходы. С иском в суд обратилась прокуратура Советского района города. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Во время проверки выяснилось, что прокуроры выявили несоответствие расходов члена семьи одного из сотрудников полиции полученным доходам.

В 2018 году муж госслужащей купил Infiniti QX70 стоимостью более 1,7 млн рублей. При этом задекларированный совокупный доход семьи за предшествующие три года не превышал 800 тысяч рублей.

Суд забрал авто в федеральную собственность.

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