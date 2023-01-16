У Чулпан Хаматовой пока решили не отбирать звание "Почетный гражданин Казани"

В Казани власти не хотят лишать актрису Чулпан Хаматову звания "Почетный гражднин Казани". Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на источник в мэрии.

Это звание Чулпан получила летом 2017 года. Тогда в мэрии говорили, что "гордятся тем, что Хаматова - уроженка города" и подчеркивали, что она "никогда не забывает Казань".

"На данный момент вопрос отмены звания "Почётный гражданин Казани" в отношении кого-либо не рассматривается", – заявили в мэрии города.

Чулпан Хаматова покинула РФ после начала спецоперации на Украине. После этого она, уже находясь за рубежом, критиковала власти РФ, СВО, была участницей антироссийских акций и митингов.