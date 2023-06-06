"Творческая встреча с Лавринович": в Казани отметят "Книга-фест - 2023"

В Казани 7 июня пройдет «Книга-фест – 2023» с лекториями и мастер-классами

Уже завтра, 7 июня, парк "Черное озеро" станет площадкой проведения традиционного книжного фестиваля "Книга-фест - 2023". На мероприятия гости смогут встретиться с автором Асей Лавринович, а также принять участие в лекториях, мастер-классах и детских играх.

В 18:00 на главной сцене пройдет торжественная церемония открытия события. Здесь выступят молодые казанские поэты и музыканты. Основой программы станет творческая встреча с Лавринович, которая приедет из Санкт-Петербурга.

На площадке лектория будут проведены мероприятия, которые посвятят истории татарской детской книги, а также становлению библиотечного дела в регионе. Пройдет и краеведческая лекция о Казани.

Мастер классы пройдут по технике оригами, скрапбукингу и квиллингу. Гости смогут самостоятельно изготовить книжную закладку, буклет или открытку.