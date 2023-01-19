"Твари бездушные": в Татарстане две собаки выгуливают друг друга, пристегнутые одним поводком, хозяина нет

Очевидцы заметили в Нижнекамске странную картину - две собаки выгуливают друг друга. Кто-то пристугнул псов одним поводком, хозяина поблизости не наблюдается.

Кадры появились в социальных сетях.

"Какие-то уроды связали двух собак одним поводком, и бедняжки тащили друг друга к мусорным бакам. С виду псы похожи на домашних, как будто их выпустили на самовыгул. Как так можно издеваться над животными?" - говорится в сообщении, прикрепленном к кадрам.

Татарстанцы поддержали автора сообщения, отметив, что сейчас очень много совершенно бездушных людей, которые способны на любые подлости по отношению не только к животным, но и друг к другу.