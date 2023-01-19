Новости Казани
· Служба новостей

"Твари бездушные": в Татарстане две собаки выгуливают друг друга, пристегнутые одним поводком, хозяина нет

"Твари бездушные": в Татарстане две собаки выгуливают друг друга, пристегнутые одним поводком, хозяина нет

Фото: социальные сети

Очевидцы заметили в Нижнекамске странную картину - две собаки выгуливают друг друга. Кто-то пристугнул псов одним поводком, хозяина поблизости не наблюдается.
Кадры появились в социальных сетях.

"Какие-то уроды связали двух собак одним поводком, и бедняжки тащили друг друга к мусорным бакам. С виду псы похожи на домашних, как будто их выпустили на самовыгул. Как так можно издеваться над животными?" - говорится в сообщении, прикрепленном к кадрам.

Татарстанцы поддержали автора сообщения, отметив, что сейчас очень много совершенно бездушных людей, которые способны на любые подлости по отношению не только к животным, но и друг к другу.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"Кого ему потом защищать? Страну, которая его сажает непонятно за что?": в Татарстане мать мобилизованного доказывает, что он - не дезертир

Новости Казани

день назад

"Нырял с ангиной, а через несколько дней, как огурец": как и где жители Казани смогут искупаться на Крещение

Новости Казани

день назад

"Застукали в странной позе": фигуристка Алина Загитова на фото из гримерки в Казани удивила поклонников (фото)

Новости Казани

день назад

Глава Агрызского района Татарстана Азат Валеев попросился в отставку

Редакция помогает

2 дня назад

Депрессия - не болезнь ленивых: как на самом деле спасают казанцев

Профи - учитель немецкого москва

Новости Казани

20 часов назад

Предприниматель из Татарстана Рашид Таймасов объявлен в международный розыск

Новости России

день назад

Родина зовет опять: неслуживших россиян старше 30 лет планируют отправлять на военные сборы - куда и зачем?

Новости Казани

день назад

Жители Казани снова поставили перед президентом РТ Миннихановым вопрос о переводе времени
Новости Казани
57 минут назад

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

Новости России

22 минуты назад

Киллер приехал к магазину на авто с "липовыми" номерами и застрелил вышедшего из торговой точки 32-летнего мужчину

Новости мира

32 минуты назад

NYT: в США признали, что Киеву нужно дополнительное оружие, чтобы нанести сокрушительный удар по Крыму

Новости мира

3 часа назад

Преступники угнали самолет, но разбились, забыв открыть подачу топлива

Новости России

3 часа назад

Представитель МИД РФ Захарова ответила Шольцу на заявление о поражении России и назвала его "врожденным уродом"
"Твари бездушные": в Татарстане две собаки выгуливают друг друга, пристегнутые одним поводком, хозяина нет

Новости России

3 часа назад

16-летний подросток умер от редчайшей формы бессонницы

Новости России

10 часов назад

Российский военный рассказал об изощренных пытках, которые придумывают ВСУ для русских пленных: "Прямую кишку достали наружу"

Автоновости Казани и Мира

11 часов назад

Даже трезвых водителей начнут лишать прав на 1,5 года с 20 января: ГИБДД сделает это в двух случаях
Фрикаделек нет, игрушки акулы тоже, а вот мебель найдется: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею