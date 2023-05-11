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Туриста из Казани задержали в Сочи за татуировку с украинской символикой

Туриста из Казани задержали в Сочи за татуировку с символикой Украины
Туриста из Казани задержали в Сочи за татуировку с украинской символикой

Фото: открытые источники

Отдых туриста из Казани в Сочи оказался испорчен - мужчина попал под административное наказание за татуировку с изображением украинского лозунга, трезубца и флага Незалежной. Об этом пишет Kub Mash.

Татарстанец приехал в Сочи с женой и ребенком, заселся в отель "Дельфин". Татуировки заприметил охранник отеля и сообщил об этом правоохранителям.

Уже на следующий день сочинские полицейские наведались к казанцу, посмотрели на татуировку, вздохнули и повезли туриста в отдел. Там мужчина пояснил, что сделал тату очень давно, с подачи нетрезвых друзей, которые взяли его "на слабо".

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