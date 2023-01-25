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"Тупое татарско-пиарское" естество": Главред журнала в Татарстане обозвала местных журналистов "тупыми доносчиками"

"Тупое татарско-пиарское" естество": Главред журнала в Татарстане обозвала местных журналистов "тупыми доносчиками"

Фото: kpfu.ru

Главный редактор журнала "Татарстан" Татьяна Вафина извинилась за неоднозначное изображение, размещенное на обложке ее издания в январе. Однако в обращении она обвинила республиканских журналистов в том, что именн они "разнесли тупую мысль".

"Простите меня, братья-мусульмане, меня — православную, русскую, приехавшую сюда из славного российского города Самара, за то, что в Республике Татарстан, где все дружно-мудро-толерантно, с помощью этой обложки и в ущерб себе-любимой, я допустила такой о-грех", — написала в Telegram-канале журнала Вафина.

Своих коллег-журналистов Татьяна назвала "тупыми стукачами и доносчками", поскольку, как она считает, именно они нашли в обложке издания несуществующий смысл.

"Полегчало вам, братья-доносчики, за то, что своего замочили? Надеюсь, да. С облегчением вас и ваше „тупое татарско-пиарское“ естество!", — заключила Вафина.

В комментариях к посту одна из пользовательниц заявила, что Вафина абсолютно не объективно оценила ситуацию. Женщина заверила, что у всех, кто видел обложку, возникли к ней вопросы.

"Если вы действительно не отследили такой провокационный залет по обложке, чести вашему профессионализму это не делает. Вы облажались, причем по-крупному. Никакие пиарщики и доносчики в этом не виноваты, это вы подписывали полосу в печать", — написал комментатор.

Напомним, что изображение на обложке январского выпуска журнала «Татарстана» разделено на две части — темную и светлую. На темной стороне "прошлого" изображена церковь, а на светлой стороне "будущего" — мечеть.

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