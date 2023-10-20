Новости Казани
· Служба новостей

Туман, осадки, сильный ветер: татарстанцев ждет не самая приятная погода в выходные

Туман, осадки, сильный ветер: татарстанцев ждет не самая приятная погода в выходные

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

В субботу, 21 октября, в Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды. Ночью и утром ожидается сильный туман, в дневное время в южной части РТ - сильный дождь.

По данным республиканского Гидрометцентра, может быть мокрый снег, сильный ветер может достигать при порывах 17 метров в секунду. Ночью будет до минус 2 градусов тепла, днем - от 2 до 7 градусов.

Осадки с дождями и мокрым снегом продолжатся и в воскресенье, 22 октября. Днем будет всего до +4 градусов.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

зиларт обработка от тараканов

Лонгриды

23 часа назад

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Новости Татарстана

3 дня назад

Женское здоровье: правила заботы и меры профилактики

стоимость покраски велосипеда в Москве

Новости Татарстана

день назад

Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Новости Казани

день назад

Сенатор СФ от Татарстана сильно пострадал в ДТП

Новости Казани

день назад

Стало известно, сколько будет стоить билет на первый рейс "Метеора" от Нижнего Новгорода до Казани

Новости Казани

день назад

В Казани стартовал частичный снос гостиниц-недостроев у моста "Миллениум"

Новости Казани

день назад

В Казани планируют изъять еще несколько участков для строительства второй ветки метрополитена
Лонгриды
23 часа назад

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Новости Казани

35 минут назад

В Татарстане подешевели баранина и картофель

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

Новости Казани

час назад

В Казани 19-летний парень насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

Новости Казани

2 часа назад

В Казани у жителей двух районов из кранов потечет зеленая вода
Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова
Новости Казани
3 часа назад

Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова

Новости Казани

2 часа назад

Назначен новый генконсул Турции в Казани

Новости Казани

23 часа назад

Синоптик Аухадеев: в Казани усилятся ветер и осадки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подросток скончался после игры в футбол, не дойдя до дома
Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани