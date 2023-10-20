Туман, осадки, сильный ветер: татарстанцев ждет не самая приятная погода в выходные

В субботу, 21 октября, в Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды. Ночью и утром ожидается сильный туман, в дневное время в южной части РТ - сильный дождь.

По данным республиканского Гидрометцентра, может быть мокрый снег, сильный ветер может достигать при порывах 17 метров в секунду. Ночью будет до минус 2 градусов тепла, днем - от 2 до 7 градусов.

Осадки с дождями и мокрым снегом продолжатся и в воскресенье, 22 октября. Днем будет всего до +4 градусов.