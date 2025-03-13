Туман и предупреждение об угрозе БПЛА приводят к задержкам рейсов в Казани

13 марта 2025 года международный аэропорт «Казань» столкнулся с массовыми задержками авиарейсов. Причиной стали плохая видимость и повышенный уровень угрозы атак дронов.

Почему произошли сбои?

С самого утра город накрыл плотный туман, из-за которого видимость снизилась до 100 метров, что затруднило выполнение полётов. Дополнительно с 2:40 в Татарстане действовало предупреждение об угрозе атак БПЛА, что также повлияло на работу аэропорта.

Какие рейсы пострадали?

Отложены как внутренние, так и международные рейсы. Были задержаны вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград и Тбилиси. Также с 7:15 утра девять прибывающих самолётов не смогли вовремя приземлиться, а некоторые рейсы были перенесены на период после 12:40.

Что делать пассажирам?

Авиакомпании принимают решения по взлётам и посадкам в зависимости от погодных условий и возможных рисков. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своего рейса на сайте аэропорта и следить за обновлениями.

Недавние атаки дронов в России

11 марта страна столкнулась с масштабной атакой беспилотников — зафиксировано 343 дрона, из которых 91 сбили в Московской области. В результате трое человек пострадали, а столичные аэропорты временно приостановили работу. Казанский аэропорт продолжал функционировать и принял девять самолётов, направленных из Москвы.