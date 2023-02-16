"Туман и минус 20": синоптики рассказали, чего ждать жителям Татарстана от погоды в предстоящие выходные

Синоптики рассказали, что в предстоящие выходные в Татарстане будет мороз до - 20 градусов и туман

Республиканский Гидрометцентр предупредил жителей Татарстана об ухудшении погоды в предстоящие выходные 18 и 19 февраля.

Ожидается похолодание до минус 20 градусов, в отдельных районах РТ ожидается туман.

Ночью и утром в выходные, 18 и 19 февраля, прогнозируется от -11 до -16°С. При прояснениях температуры может опуститься до -20°С. Днем ожидается от -6 до -12°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20—21 февраля, установится облачная погода с небольшим снегом. Ночью в понедельник похолодает до 9—14 градусов мороза, днем ожидается от -4 до -9°С.