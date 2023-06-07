Трудятся десятки человек: в Казани проверили ход капитального ремонта школ

Глава Исполкома Казани Рустем Гафаров проинспектировал ход работ в школах №82 и №98

В Казани приступили к капитальному ремонту учреждения образования. Сообщается, что к новому учебному году будут открыты 17 обновленных школ, а также 21 столовая, работающая в формате школьного ресторана. Глава Исполкома Казани Рустем Гафаров сегодня посетил несколько школ, чтобы проследить за ходом проведения работ.

Первые в плане объезда была школа №82, расположенная в Приволжском районе.Рабочие уже провели здесь замену кровли, отремонтировали фундамент и фасад, а также привели в порядок оконные рамы и вставленные новые окна. На объекте в одну смену работает 50 человек. Они занимаются монтажом системы вентиляции, канализации, а также заменой системы отопления. Будут менять оборудование и инвентарь.

Поселит Рустем Гафаров и школу №98 на Амирхана Еники. В здании последний капитальный ремонт проводили еще в 2014 году. В объекте трудятся по 20 человек в смену, к работам только приступили, так как завершался учебный процесс.