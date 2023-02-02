Троицу иностранных студентов, изнасиловавших в Казани 14-летнюю школьницу, отправили под арест

Трое студентов из Египта и Алжира, которые четыре часа группой насиловали 14-летнюю школьницу в Казани, отправили под арест до 31 марта. Все трое, как сообщает Mash Iptash, старались спрятать лица под капюшонами в Московском суде столицы Татарстана.

Один из приятелей студентов заявил, что девочка сама якобы виновата в случившемся - она вымогала с парней крупную сумму. Также он отметил, что насилие случилось с согласия отца девочки.

Студентов подозревают в групповом изнасиловании по предварительному сговору — максимальный срок по статье - до 15 лет.