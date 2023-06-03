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Трое взрослых и трое детей погибли в ДТП на трассе по пути из Москвы в Казань

В Нижегородской области в ДТП погибли шесть человек
Трое взрослых и трое детей погибли в ДТП на трассе по пути из Москвы в Казань

Фото: открытые источники

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Сегодня, 3 июня, утром на 554-м километре дороги "Москва-Уфа" в Нижегородской области случилась крупная авария: столкнулись иномарка и грузовик, погибли 6 человек - трое детей и трое взрослых.

Погибшим детям было 3, 7 и 8 лет. Среди погибших взрослых 35-летняя женщина, возраст остальных погибших уточняется.
Отмечается, что люди ехали из Москвы в Казань.

"Мы делали все, что могли. Боролись. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью", — написал глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов.

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