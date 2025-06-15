Новости Казани
· 16+ · Анастасия Котенкова

Три рейса Nordwind не смогли приземлиться в Казани из-за временного запрета

Из-за временных ограничений на полеты в воздушн...

life.ru

Подписаться на Дзен.канал

Из-за временных ограничений на полеты в воздушном пространстве Казани три рейса авиакомпании Nordwind были перенаправлены на другие аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейс N4-1488, следовавший из Бишкека, и рейс N4-754 из Новокузнецка приземлились в аэропорту Самары. А самолет, летевший по маршруту Москва – Казань (рейс N4-6507), был направлен в Нижний Новгород.

Авиакомпания подчеркнула, что обслуживание пассажиров проводится в соответствии с установленными авиационными стандартами. Также пассажирам советуют регулярно проверять актуальную информацию на онлайн-табло и в аэропортах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Почему молодые специалисты в Татарстане боятся успеха: синдром самозванца в действии

Не у нас

день назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

москитная сетка для вентиляции

Не у нас

день назад

Учёные Гарварда раскрыли диету, защищающую от рака поджелудочной железы

Интересное в Казани

2 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

покраска стен в Уфе

Не у нас

день назад

Google прекращает поддержку важной технологии

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ограничили скорость мобильного интернета

Не у нас

16 минут назад

Учёные выяснили, какие лекарства опасны для печени

Новости Казани

день назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня
Лонгриды
3 дня назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Иннополис, молодой и стремительно развивающийся...

Не у нас

минуту назад

Виноград и арахис могут помочь сохранить мышцы при неправильном питании

Не у нас

11 минут назад

Археологи изучают древние ходы под Европой с неизвестным назначением

Не у нас

11 минут назад

Google извинилась за сбой, затронувший десятки онлайн-сервисов

Не у нас

21 минуту назад

США запускают масштабную кампанию против Трампа
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
4 дня назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

41 минуту назад

Союз садоводов РТ прогнозирует превращение СНТ в коттеджные поселки

Новости Татарстана

41 минуту назад

Минниханов выразил благодарность медикам в их профессиональный праздник

Новости Татарстана

46 минут назад

Ноябрь подарит жителям Татарстана рекордно короткую рабочую неделю
Интересное в Казани
5 дней назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории