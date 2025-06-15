Три рейса Nordwind не смогли приземлиться в Казани из-за временного запрета

Из-за временных ограничений на полеты в воздушном пространстве Казани три рейса авиакомпании Nordwind были перенаправлены на другие аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейс N4-1488, следовавший из Бишкека, и рейс N4-754 из Новокузнецка приземлились в аэропорту Самары. А самолет, летевший по маршруту Москва – Казань (рейс N4-6507), был направлен в Нижний Новгород.

Авиакомпания подчеркнула, что обслуживание пассажиров проводится в соответствии с установленными авиационными стандартами. Также пассажирам советуют регулярно проверять актуальную информацию на онлайн-табло и в аэропортах.