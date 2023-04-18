Муниципальные парковки Казани с 21 по 23 апреля будут работать бесплатно

В течение трех дней, с 21 по 23 апреля, в Казани местные жители и гости столицы Татарстана смогут пользоваться муниципальными парковками совершенно бесплатно.

21 апреля мусульмане отмечают Ураза-байрам, в связи с этим объявлен выходной, за которым последуют обычные календарные выходные - 22 и 23 апреля.

Исполком города не будет брать плату за парковки в праздничный и выходные дни.

В мэрии, где сообщили о принятом решении, отметили, что количество пользователей муниципальных паркингов Казани за год выросло на 100 тысяч автомобилистов. По-прежнему, как и было введено в минувшем году, по субботам и воскресеньям парковки в Казани бесплатны, это же правило действует в отношении праздничных дней.