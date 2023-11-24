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Треть казанцев конфликтуют, когда выбирают даты отпуска

Треть казанцев конфликтуют, когда выбирают даты отпуска

Фото: открытые источники

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Казанцы обычно могут сами урегулировать даты отпуска, не прибегая в этом вопросе к решениям руководства или помощи отдела кадров. Об этом говорится в аналитическом отчете SuperJob.

34% жителей Казани заявили, что споры при выборе дат отдыха возникают. Но только 6% заявили, что для разрешения конфликта потребовалось обращаться в отдел кадров или к начальнику.

В Казани традиционно около 44% жителей стараются наметить отпуск на лето. Весной хотят пойти отдыхать 10% опрошенных, осенью - 8%, зимой - 2%.

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