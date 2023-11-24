Треть казанцев конфликтуют, когда выбирают даты отпуска

Казанцы обычно могут сами урегулировать даты отпуска, не прибегая в этом вопросе к решениям руководства или помощи отдела кадров. Об этом говорится в аналитическом отчете SuperJob.

34% жителей Казани заявили, что споры при выборе дат отдыха возникают. Но только 6% заявили, что для разрешения конфликта потребовалось обращаться в отдел кадров или к начальнику.

В Казани традиционно около 44% жителей стараются наметить отпуск на лето. Весной хотят пойти отдыхать 10% опрошенных, осенью - 8%, зимой - 2%.