Трехлетняя девочка в Татарстане надела на голову горшок: выручили спасатели

В Татарстане трехлетняя девочка надела на голову горшок, выручать ее пришлось спасателям

Во время дежурства спасатели ЗПСО№7 поисково-спасательной службы Татарстана получили вызов в квартиру жилого дома в Лениногорске. Причиной стало то, что трехлетний ребенок надел стул-горшок себе на голову, а снять его обратно ни малышка, ни ее мама не смогли, и им понадобилась помощь спасателей.