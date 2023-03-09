Трехлетняя девочка в Татарстане надела на голову горшок: выручили спасатели
Фото: МЧС РТ
Во время дежурства спасатели ЗПСО№7 поисково-спасательной службы Татарстана получили вызов в квартиру жилого дома в Лениногорске. Причиной стало то, что трехлетний ребенок надел стул-горшок себе на голову, а снять его обратно ни малышка, ни ее мама не смогли, и им понадобилась помощь спасателей.
"По прибытии на место вызова спасатели с помощью слесарного инструмента освободили голову ребёнка. Девочка не пострадала, передана матери", - сообщили в МЧС Татарстана.