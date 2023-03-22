"Требует внимания": научный руководитель Гидрометцентра РФ Вильфанд заявил об осложнении ситуации с половодьем в Татарстане

Роман Вильфанд заявил об осложнении ситуации с половодьем в Татарстане

В интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что сейчас в 12 регионах России наблюдает рост уровня воды. В число опасных регионов попал и Татарстан.

"Сейчас наблюдается рост уровня воды на 25−60 сантиметров, который связан с развитием половодья, в Поволжье и Центральном федеральном округе", — заявил Вильфанд.

В опасности Татарстан, Мордовия, Чувашия, сложной может быть паводковая ситуация в Самарской и Ульяновской областях, в Липецкой, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Курской областях и Подмосковье.

23−28 марта, по примерным рассчетам метеорологов, ожидается вскрытие Волги выше Твери, отметил Вильфанд.

"Это всегда требует внимания, потому что, когда река вскрывается, сразу возникают заторы", — заключил он.

При пессимистическом сценарии в зону подтопления в Татарстане могут попасть 220 населенных пунктов в 39 районах республики. В зоне риска население в количестве 13,6 тысячи человек.

