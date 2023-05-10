Трассу М-12 до Казани планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года

На конец 2023 года запланирована сдача в эксплуатацию 703 км трасс М-12 Москва - Казань.Об этом глава "Автодора" Вячеслав Петушенко проинформировал главу правительства РФ Михаила Мишустина.

По словам Петушенко, 9 сентября автодорога будет проложена до Арзамаса, в декабре текущего года она дойдет до Казани.

Глава правительства Мишустин напомнил, что мало строить скоростные современные трассы, нужно еще создавать нужную инфраструктуру. Петушенко отметил, что на М-12 уже начали работать две многофункциональные сервисные зоны. Еще одна начнет работать в июне.

В проекте и АЗС, и торговые центры, и охраняемые парковки для фур, автомойки и СТО. Всего - 24 сервисных зоны, что создаст более 5 тысяч рабочих мест и привлечет около 60 миллионов рублей инвестициями.