Предприятие подвело итоги работы в области экологического мониторинга за первый квартал 2023 года. Специалисты лабораторий эколого-аналитического контроля предприятия выполнили 3581 экологических исследований, в том числе, 2964 анализов воды, 617 – воздуха.

Проверка соблюдения нормативов по охране окружающей среды проводится согласно планам-графикам на всех производственных площадках предприятия. По результатам превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ неизменно не фиксировались.

В структуре компании функционируют 5 аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля. Они оснащены необходимыми инновационными средствами измерений, передовым испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат лабораторий укомплектован высококвалифицированными специалистами.

На границах санитарно-защитных зон производственных объектов пробы атмосферного воздуха исследовались на содержание предельных углеводородов, диоксида и оксида азота, диоксида серы, оксида углерода.

Пробы воды отбирались в местах пересечения рек и каналов с подводными переходами магистральных трубопроводов, а также природной подземной воды из артезианских скважин.

Осуществлялся ежедневный контроль за технологическим процессом очистки сточных вод на очистных сооружениях «Транснефть – Прикамья». За три месяца специалисты выполнили более 2 тыс. анализов воды, прошедшей очистку и сброшенной в рыбохозяйственные водоемы. Отбор проб проводился на производственных объектах Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных нефтепроводных управлений.

Справочно:

«Транснефть - Прикамье» – дочернее общество компании «Транснефть», отмечающей в 2023 году 30-летие. В своей деятельности предприятие уделяет большое внимание охране окружающей среды и соблюдению требований природоохранного законодательства. Плановые проверки компонентов природной среды проводятся ежеквартально и позволяют поддерживать экологическую безопасность функционирования производственных объектов. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды. В компании активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов, внедряются инновационные технологии и оборудование.