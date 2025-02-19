Торговые центры Казани назвали условия для возвращения западных брендов

Торговые центры Казани готовы вновь разместить западные бренды, если это будет соответствовать интересам покупателей, а сами компании намерены работать в России в долгосрочной перспективе. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили представители ТРЦ «Южный» и «МЕГА».

В «Южном» отметили, что центр успешно справился с уходом европейских марок. По итогам прошлого года его доходность увеличилась на 10%, а посещаемость осталась на высоком уровне. При этом уровень вакантных площадей не превышает 1%.

Старший директор и руководитель отдела управления и аренды торговой недвижимости Lynks Property Management Елена Соловьева считает, что возвращение международных брендов может простимулировать развитие рынка, повысив конкуренцию и предложив покупателям больше возможностей. Однако, по её словам, при выборе арендаторов предпочтение будет отдаваться компаниям с устойчивым финансовым положением и чёткими планами по развитию в России.

В «МЕГЕ» также сообщили, что свободные площади в их торговом центре занимают менее 1%. Там подчеркнули, что при поиске арендаторов основное внимание уделяется запросам покупателей.