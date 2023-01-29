Топили в холодной ванне, а затем сбросили в реку: в Татарстане трое парней жестоко убили женщину
Трех жителей Татарстана обвиняют в жестоком убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета РТ. ЧП произошло в Бугульме в ночь с 12 на 13 августа 2022 года.
По версии следствия, один из молодых людей решил расправиться с женщиной. Он позвал знакомых и они втроем попали в квартиру жертвы. Сперва 46-летнюю женщину избили, а затем долгое время топили в ванне с холодной водой.
Женщина была еще жива. Тогда молодые люди на такси вывезли жертву в автосервис, там переложили в машину одного из злоумышленников. Женщину вывезли к реке Бугульминке, где сбросили в воду и уехали.
Женщина умерла от переохлаждения организма. Ее тело было обнаружили спустя сутки после трагедии.
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