Только за первые сутки 2023 года в Татарстане случилось 17 пожаров

За первые сутки наступившего 2023-го года в Татарстане зарегистрировано 17 пожаров, об этом сегодня, 2 января, проинформировала пресс-служба МВС РФ по РТ.

"За 1 января в республике произошли 17 пожаров, на которых пожарные спасли 10 человек, еще 1 человек погиб", — говорится в сообщении.

В последний день 2022 года, 31 декабря, в Татарстане зарегистрированы 20 пожаров.

Большая часть ЧП приходится на частный сектор. Основные причины - неосторожность при курении, нарушение правил использования электрического оборудования.