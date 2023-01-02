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Только за первые сутки 2023 года в Татарстане случилось 17 пожаров

Только за первые сутки 2023 года в Татарстане случилось 17 пожаров

Фото: открытые источники

За первые сутки наступившего 2023-го года в Татарстане зарегистрировано 17 пожаров, об этом сегодня, 2 января, проинформировала пресс-служба МВС РФ по РТ.

"За 1 января в республике произошли 17 пожаров, на которых пожарные спасли 10 человек, еще 1 человек погиб", — говорится в сообщении.

В последний день 2022 года, 31 декабря, в Татарстане зарегистрированы 20 пожаров.

Большая часть ЧП приходится на частный сектор. Основные причины - неосторожность при курении, нарушение правил использования электрического оборудования.

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