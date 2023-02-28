"Только без паники!": 1 марта в Татарстане взревут системы оповещения населения о ЧС

В Татарстане 1 марта 2023 года проверят системы оповещения населения

1 марта в Татарстане пройдет плановая проверка систем оповещения. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы МЧС региона Радик Гисмятов.

По словам спасателя, подобные проверки проводят в республике два раза в года - в марте и октябре.

Сирены взвоют во всех муниципалитетах РТ с 10:40 и продлится это до 10:43, население просят не паниковать.

Кроме того, также будут применяться громкоговорители на автомобилях экстренных служб. Также к проверке подключат телевидение и радио.