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Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Леонид Толчинский завершит свою работу на посту...

rt.rbc.ru

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Леонид Толчинский завершит свою работу на посту декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ после восьми лет. В данный момент информации на официальном сайте КФУ в разделе «Занимаемые должности» о Толчинском нет.

Толчинский занимал ряд руководящих позиций: с 1993 по 1995 годы он работал заместителем директора по информатизации и печати в Центре социальных проблем Республики Татарстан при Кабинете министров РТ, а с 1995 по 2005 годы выполнял функции заместителя директора Центра экономических и социальных исследований РТ при Кабмине РТ.

За время своего руководства Толчинский смог значительно повлиять на развитие Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Под его началом были внедрены новые образовательные программы, ориентированные на современные тренды медиаиндустрии. Он акцентировал внимание на практической подготовке студентов, обеспечивая их доступом к престижным стажировкам и проектам.

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