"Тишина в эфире": в Татарстане в начале апреля в ряде районов отключат телевидение и радиовещание

В некоторых районах Татарстана в начале апреля отключат телевидение и радиовещание

В некоторых районах Татарстана в начале апреля отключает радиовещание и телевидение. С 3 по 7 апреля будут проводить профилактические работы на маломощных объектах вещания, сообщили в Минцифре РТ.

3 апреля в 9 утра работы будут проводить на РТС Аксубаево и РТС Старое Шаймурзино (Дрожжановский район).

4 апреля отключение вещания произведут из-за работ на РТС Аккузово (Актанышский), РТС Вольный Труд (Агрызский) и РТС Новые Чути (Бавлинский), 5 апреля — на РТС Старое Узеево (Аксубаевский) и РТС Тетюши (Тетюшский), 6 апреля — на РТС Актаныш, РТС Новая Чишма (Альметьевский) и РТС Шереметьевка (Нижнекамский), а также 7 апреля — на РТС Нурлат.