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"Тишина в эфире": в Татарстане в начале апреля в ряде районов отключат телевидение и радиовещание

В некоторых районах Татарстана в начале апреля отключат телевидение и радиовещание
"Тишина в эфире": в Татарстане в начале апреля в ряде районов отключат телевидение и радиовещание

Фото: remont-tv-spb.ru

В некоторых районах Татарстана в начале апреля отключает радиовещание и телевидение. С 3 по 7 апреля будут проводить профилактические работы на маломощных объектах вещания, сообщили в Минцифре РТ.

3 апреля в 9 утра работы будут проводить на РТС Аксубаево и РТС Старое Шаймурзино (Дрожжановский район).
4 апреля отключение вещания произведут из-за работ на РТС Аккузово (Актанышский), РТС Вольный Труд (Агрызский) и РТС Новые Чути (Бавлинский), 5 апреля — на РТС Старое Узеево (Аксубаевский) и РТС Тетюши (Тетюшский), 6 апреля — на РТС Актаныш, РТС Новая Чишма (Альметьевский) и РТС Шереметьевка (Нижнекамский), а также 7 апреля — на РТС Нурлат.

"На указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК "ТНВ" и FM-радиостанций", — говорится в сообщении.

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