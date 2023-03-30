"Тишина в эфире": в Татарстане в начале апреля в ряде районов отключат телевидение и радиовещание
Фото: remont-tv-spb.ru
В некоторых районах Татарстана в начале апреля отключает радиовещание и телевидение. С 3 по 7 апреля будут проводить профилактические работы на маломощных объектах вещания, сообщили в Минцифре РТ.
3 апреля в 9 утра работы будут проводить на РТС Аксубаево и РТС Старое Шаймурзино (Дрожжановский район).
4 апреля отключение вещания произведут из-за работ на РТС Аккузово (Актанышский), РТС Вольный Труд (Агрызский) и РТС Новые Чути (Бавлинский), 5 апреля — на РТС Старое Узеево (Аксубаевский) и РТС Тетюши (Тетюшский), 6 апреля — на РТС Актаныш, РТС Новая Чишма (Альметьевский) и РТС Шереметьевка (Нижнекамский), а также 7 апреля — на РТС Нурлат.
"На указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК "ТНВ" и FM-радиостанций", — говорится в сообщении.