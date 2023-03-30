"Тихий час": в Казани нетрезвый мужчина выбил окно в садике, забрался внутрь и лег спать

Нетрезвый мужчина в Казани выбил окно в детсаду № 127. Он забрался внутрь дошкольного учреждения и мирно уснул, пишет Mash Iptash.

Лежащего на полу мужчину нашел дворник детского сада утром, когда пришел на работу.

Он обратил внимание, что мужчина после проникновения внутрь аккуратно разделся и только после этого улегся спать.

Дворник вызвал полицию и Росгвардию. Но ждать их мужчина не стал. Он быстро оделся и сбежал, перебравшись через забор садика. Сейчас стражи порядка в столице Татарстана разыскивают большого любителя "тихого часа".