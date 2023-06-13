"Тест для победы": в Казани бесплатно и анонимно будут тестировать на ВИЧ

Жителей Казани 16 июня бесплатно протестируют на ВИЧ на Баумана

Уже на этой недели жители Казани смогут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. Сообщается, что 16 июня тест-мобиль расположится на улице Баумана возле часов.

Желающие смогут сдать тест, а также пройти скрининг здоровья, проконсультироваться с психологом и с социальным работником. Медицинские работники будут дежурить с 15:00 до 19:00, рассказали организаторы акции.

Напомним, что проект "Тест для победы. Помощь рядом", в рамках которого и проводятся бесплатные анализы на выявление ВИЧ, реализуется Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ, а также благотворительным фондом "Новый век" на средства Фонда президентских грантов.