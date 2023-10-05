Тепла в домах нет: жители Казани жалуются на платежки за отопление в сентябре

Стала известна причина получения жителями Казани платежек со счетом за отопление

Жители Казани начали жаловаться на то, что они получают в свет-фактуре плату за отопление в сентябре, хотя тепло в дома обещали подать лишь на предстоящей неделе. Жалоба появилась в телеграм-канале мэрии.

Как уточнила жительница Дербышков, она получила счета за отопление и не понимает, почему необходимо платить с сентября и по май, если в некоторые из этих месяцев тепла в домах нет.

В комитете ЖКХ специалисты объяснили, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по объему потребляемых коммунальных услуг определяемого по показаниям приборов учета, а если их нет, то ориентир идет на нормативы.

Последние применяются с учетом 8 месяцев отопительного периода, который начинается именно с сентября. Расчет проводится управляющей компанией конкретно собственнику помещения по его запросу. Если жителя Казани кажется, что их права были нарушены, они всегда могут обратиться в городскую жилищную инспекцию.