Новости Казани
· Алина Алмакаева

Теперь запрещено: всех, у кого есть средства на банковской карте ждет сюрприз с 25 июня

Теперь запрещено: всех, у кого есть средства на банковской карте ждет сюрприз с 25 июня

arnfoto.ru

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Российских граждан, которые хранят средства на банковских картах, ждёт не самый приятный подарок. С их счёта могут списываться средства непонятные нужды, сообщается в PRIMPRESS.

Потерпевшие рассказывают свои истории о том, как оказались в подобной ситуации.

У одно из женщин была списана определенная сумма со счета. Не теряя ни секунды она связалась с банком, дабы выяснить, в чём проблема. Там ей сказали, что деньги были списаны для погашения задолженности. Вот только у женщины не было долгов.

Позже выяснилось, что ее перепутали с другой гражданкой, с такой же фамилией, именем и отчеством. А сумму списали со счета ошибочно.

Но для этого женщине пришлось пройти множество инстанция, чтобы вернуть кровно заработанные. Компенсацию ей возместили, но далеко не все. Если бы не кассационный суд, возможно, и деньги никто бы не вернул, да и моральный ущерб тоже могли не выплатить.

Не стоит пренебрегать обращением в суд, ведь кроме возврата списанных денег, люди могут получить дополнительную выплату, как моральную компенсацию за утечку персональных данных.

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