Госсовет РТ расширил полномочия Рустама Минниханова

Депутаты Госсовета РТ накануне приняли проект закона об исполнительной власти, документ расширяет полномочия, которыми наделен Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Документ подготовили с целью привести местное законодательство в соответствие с законами федеральными, и теперь Рустам Минниханов получил новые возможности.

Если ранее система органов исполнительной власти в РТ устанавливалась Госсоветом, и глава региона только определял структуру, то теперь Минниханова будет сам заниматься и утверждением системы, и определением структуры.