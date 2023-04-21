Госсовет РТ расширил полномочия Рустама Минниханова

"Теперь все сам!": Госсовет Татарстана расширил полномочия Рустама Минниханова, что ему отныне можно?
Фото: kazan.aif.ru
Депутаты Госсовета РТ накануне приняли проект закона об исполнительной власти, документ расширяет полномочия, которыми наделен Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Документ подготовили с целью привести местное законодательство в соответствие с законами федеральными, и теперь Рустам Минниханов получил новые возможности.
Если ранее система органов исполнительной власти в РТ устанавливалась Госсоветом, и глава региона только определял структуру, то теперь Минниханова будет сам заниматься и утверждением системы, и определением структуры.