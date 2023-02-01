Тело мертвого дальнобойщика из Татарстана нашли в Могойтуском районе Забайкалья

Тело 33-летнего водителя-дальнобойщика из Татарстана было обнаружено на трассе "Чита-Забайкальск" в Могойтуском районе регионе. Об этом стало известно сегодня, 1 февраля, из сообщений Telegram-канала "Красная корочка". В пресс-службе УМВД России подтвердили информацию.

"Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в полицию в ночное время 31 января. Личность установлена, житель р. Татарстан 1969 г.р., водитель большегрузного автомобиля. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем", - рассказали в пресс-службе.

"МК" уточняет, что тело татарстанца нашли на 169 километре дороги.

