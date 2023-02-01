Новости Казани
· Служба новостей

Тело мертвого дальнобойщика из Татарстана нашли в Могойтуском районе Забайкалья

Тело мертвого дальнобойщика из Татарстана нашли в Могойтуском районе Забайкалья

Фото: МК

Тело 33-летнего водителя-дальнобойщика из Татарстана было обнаружено на трассе "Чита-Забайкальск" в Могойтуском районе регионе. Об этом стало известно сегодня, 1 февраля, из сообщений Telegram-канала "Красная корочка". В пресс-службе УМВД России подтвердили информацию.

"Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в полицию в ночное время 31 января. Личность установлена, житель р. Татарстан 1969 г.р., водитель большегрузного автомобиля. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем", - рассказали в пресс-службе.

"МК" уточняет, что тело татарстанца нашли на 169 километре дороги.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Татарстане Верховный суд отпустил из колонии на свободу основателя ООО "Свей" Рашида Аитова, обманувшего дольщиков на сотни миллионов

Интересное

день назад

Сегодня ипотека доступна как никогда: что изменилось на рынке недвижимости в Казани с января 2023 года

какие виды сеток чтобы через кухонную вытяжку не проникали тараканы в квартире

Новости России

день назад

С 1 февраля 2023 года ГИБДД России начнет в массовом порядке изымать автомобили у некоторых водителей: кому пора беспокоиться?

Редакция помогает

2 дня назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы

Профи - английский для маркетинга

Новости России

11 часов назад

"О мобилизации всего общества для победы": эксперты анонсировали сенсационные заявления Путина о спецоперации в конце февраля

Новости России

день назад

Путина обманули и это было большой ошибкой: теперь виновные будут сурово наказаны

Новости Казани

день назад

В Татарстане простились с 41-летним бойцом Олегом Афанасьевым, погибшим в зоне спецоперации на Украине

Новости мира

5 часов назад

Телеканал прервал эфир после того, как эксперт в студии усомнился в том, что Украина победит в СВО

Новости России

21 час назад

"Пап, у меня в глазках темно, я вас не вижу": второклассника лечили дома "Нурофеном", мальчик умер
Новости Казани
24 минуты назад

Ученый рассказал, каких сюрпризов ждать от погоды в Татарстане в феврале 2023

Ученый рассказал, каких сюрпризов ждать от погоды в Татарстане в феврале 2023

Новости России

2 часа назад

"Кричала, но никто не помог, все смотрели": российскую журналистку Анну Леонову жестоко избили в центре города

Новости России

2 часа назад

“Мишустин, помоги!”: рабочие рыбного порта не хотят увольняться

Новости мира

2 часа назад

52-летняя украинка занялась сексом прямо в метро с 19-летним египтянином: полиция разбирается

Новости России

2 часа назад

"Хлопцы, кажется, начинают догадываться, на чьей стороне сила": украинские военные начали переходить на сторону РФ
Тело мертвого дальнобойщика из Татарстана нашли в Могойтуском районе Забайкалья

Новости Казани

3 часа назад

Арестованный "смотрящий" по Казани Липский получил инвалидность из-за пролежней

Новости России

5 часов назад

Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку на прогулке в детском саду и умерла

Новости России

5 часов назад

Мужчина потерял сознание и ударился головой: полицейский решил "будить" его электрошокером
“В добрый путь!”: в Татарстане дали старт строительству третьей очереди логистического центра Ozon