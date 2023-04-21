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Tele2 стала партнером «Камского полумарафона»

Tele2 стала партнером «Камского полумарафона»

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Казань - Tele2, российский оператор мобильной связи, поддерживает летний «Камский полумарафон», который состоится 17 июня в Нижнекамске. Полумарафон – часть масштабной серии спортивных мероприятий TIMERMAN. Абоненты Tele2 могут приобрести слот на взрослый забег со скидкой 10%.

«Камский марафон» проводится третий год подряд и становится центром притяжения для всех поклонников легкой атлетики из Татарстана и других регионов. Каждый год мероприятие проходит в новом городе, этим летом участники соберутся в Нижнекамске. До 12 июня абоненты Tele2 могут приобрести стартовый пакет со скидкой 10%. Для этого необходимо получить промокод программы лояльности «Больше» и ввести его в соответствующее поле при покупке слота на официальном стайте забега. Скидка актуальна для стартовых пакетов на все взрослые дистанции: 3 километра, 10 километров и 21,1 километр. Абонент может получить и активировать только один промокод за время действия акции.

Кроме того, Tele2 готовит привилегии и специальные активности для своих абонентов, чтобы день забега стал по-настоящему запоминающимся событием для бегунов и болельщиков. В 2022 году участниками «Камского полумарафона» стали более 1000 человек, самой популярной дистанцией оказалась трасса 10 километров.

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