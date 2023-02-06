Новости Казани
· Служба новостей

Tele2 модернизировала около 25% базовых станций в Татарстане: связь стала еще надежнее

Tele2 модернизировала около 25% базовых станций в Татарстане: связь стала еще надежнее

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития инфраструктуры в Татарстане за 2022 год. Объем скачанного трафика в сети в прошлом году вырос на 15%. Компания модернизировала около 25% базовых станций, обновление оборудования проводилось на территории всех районов, а также в крупных населенных пунктах республики. Благодаря своевременной реновации и оснащению дополнительным оборудованием увеличена емкость сети, скорость мобильного интернета выросла на 18%. Улучшение качества услуг коснулось более 1,8 млн жителей республики.

Специалисты Tele2 продолжают обновлять инфраструктуру сети и оснащать объекты дополнительным оборудованием диапазона LTE. Модернизация проводится на основе данных о росте количества абонентов, динамике нагрузок на сеть и скорости мобильного интернета на одного абонента. Tele2 усилила инфраструктуру в столице республики, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, а также в Арском, Алексеевском, Бавлинском и Сабинском районах. В 2022 году в зону покрытия Tele2 вошли еще 17 малых населенных пунктов в 11 районах Татарстана. Ранее на этих территориях не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

Клиенты Tele2 в республике стали активнее использовать мобильный интернет, трафик в сети увеличился на 15% год к году. На одного абонента в Татарстане в 2022 году приходилось по 10,5 ГБ в месяц, что на 25% больше показателей 2021 года.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Без доступного интернета сегодня немыслима жизнь даже в самых дальних районах регионов. Единые порталы и электронные сервисы услуг сделали решение многих вопросов проще и быстрее, в то же время от качества связи и мобильного интернета сейчас напрямую зависит качество жизни. Основной нашей задачей в настоящее время является поддержка стабильной работы действующей инфраструктуры, а также предоставление бесперебойных услуг связи населению. Чтобы отвечать растущему спросу клиентов, мы постоянно совершенствуем покрытие и увеличиваем емкость сети».

Следующая новость ↓

Популярное

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Новости Казани

8 часов назад

Участник "Битвы экстрасенсов", ясновидящий из Казани рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Редакция помогает

7 часов назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

дезинфекция квартиры от тараканов в жуковский газом

Автоновости Казани и Мира

16 часов назад

«Если увидят – лишат прав на год»: ГИБДД вводит новое правило для всех водителей

Новости России

10 часов назад

Daily Mail: решение Путина развернуть гиперзвуковые ракеты "Циркон" теперь точно заткнёт НАТО и "русского медведя перестанут тыкать"

Профи - final cut x уроки

Новости мира

11 часов назад

"Мы не знаем, кто они": американский пилот заявил, что над военными базами США появились пугающие аномалии

Новости мира

8 часов назад

66-летняя женщина, по ошибке признанная мертвой, чуть не задохнулась в морге в мешке для трупов

Новости Казани

7 часов назад

В Москве врачи пытаются спасти 4-летнего ребенка, отец которого уверен, что в заражение крови малыш получил в больнице Казани

Новости Казани

6 часов назад

В Татарстане простились с мобилизованным Сергеем Романовым и контрактником Денисом Любимовым, которые погибли в зоне СВО на Украине
Новости Казани
8 часов назад

Участник "Битвы экстрасенсов", ясновидящий из Казани рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Участник "Битвы экстрасенсов", ясновидящий из Казани рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Новости мира

9 секунд назад

Сестра премьер-министра Сирии погибла вместе с 11 детьми и внуками при землетрясении

Редакция помогает

7 часов назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

Новости Казани

час назад

Tele2 модернизировала около 25% базовых станций в Татарстане: связь стала еще надежнее

Новости России

3 часа назад

Путин подписал закон о сборе геномной информации у всех осужденных и даже подозреваемых
В Казани женщина отдала мошенникам более миллиона, пытаясь "выбраться из долговой ямы"

Новости Казани

3 часа назад

В Кремле прокомментировали, будут ли вместе с Ираном строить в Татарстане беспилотники

Новости Казани

4 часа назад

Стало известно, кто станет министром здравоохранения Татарстана вместо умершего Садыкова

Новости Казани

4 часа назад

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Эрдогану из-за землетрясения: погибших уже около 1000, и это - не предел
“Мишустин, помоги!”: рабочие рыбного порта не хотят увольняться