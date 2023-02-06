Tele2 модернизировала около 25% базовых станций в Татарстане: связь стала еще надежнее

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития инфраструктуры в Татарстане за 2022 год. Объем скачанного трафика в сети в прошлом году вырос на 15%. Компания модернизировала около 25% базовых станций, обновление оборудования проводилось на территории всех районов, а также в крупных населенных пунктах республики. Благодаря своевременной реновации и оснащению дополнительным оборудованием увеличена емкость сети, скорость мобильного интернета выросла на 18%. Улучшение качества услуг коснулось более 1,8 млн жителей республики.

Специалисты Tele2 продолжают обновлять инфраструктуру сети и оснащать объекты дополнительным оборудованием диапазона LTE. Модернизация проводится на основе данных о росте количества абонентов, динамике нагрузок на сеть и скорости мобильного интернета на одного абонента. Tele2 усилила инфраструктуру в столице республики, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, а также в Арском, Алексеевском, Бавлинском и Сабинском районах. В 2022 году в зону покрытия Tele2 вошли еще 17 малых населенных пунктов в 11 районах Татарстана. Ранее на этих территориях не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

Клиенты Tele2 в республике стали активнее использовать мобильный интернет, трафик в сети увеличился на 15% год к году. На одного абонента в Татарстане в 2022 году приходилось по 10,5 ГБ в месяц, что на 25% больше показателей 2021 года.